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Kayserispor, Alanyaspor'u Mağlup Ederek İç Sahada Galibiyet Hasretini Sonlandırdı

Kayserispor, Alanyaspor'u Mağlup Ederek İç Sahada Galibiyet Hasretini Sonlandırdı
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Süper Lig'de 11 maçlık iç saha galibiyet hasretine son veren Kayserispor, Alanyaspor'u 2-0'la geçerek 3 puanı kazandı. Bu galibiyetle sarı-kırmızılılar, taraftarını sevindirdi.

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, aylar sonra sahasında kazandı. 11 maçtır kazanamayan sarı-kırmızılılar, Alanyaspor'u mağlup etmeyi başardı.

Süper Lig'in 15. haftasında Alanyaspor ile karşılaşan Kayserispor, 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Bu sezon 3. kez galibiyet sevinci yaşayan sarı-kırmızılılar, uzun bir aradan sonra sahasında galip gelmeyi başardı.

Geçen sezonun 27. haftasında sahasında oynadığı maçta Ankaragücü'nü 3-2 yenen ve o günden bugüne sahasında oynadığı 11 maçta kazanamayan Kayserispor, Akdeniz ekibi karşısında 2 golle sonuca giderek taraftarına galibiyet sevinci yaşattı. Kayserispor, ilk yarısı golsüz sona eren maçın ikinci yarısında sonuca gitti. Sarı-kırmızılı ekip, Boa Morte ve Carlos Mane'nin golleri ile iç saha galibiyet hasretini bitirdi.

Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor maçına kadar çıktığı 11 iç saha maçında 6 beraberlik 5 yenilgi almış, bu sezon sahasında çıktığı 6 maçta ise 3 beraberlik, 3 yenilgi elde etmişti. Kayserispor, bu galibiyet ile iç saha şanssızlığını da kırmış oldu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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