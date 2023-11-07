Kayserispor, Alanyaspor'u mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü

Kayserispor, Süper Lig'in 11. haftasında oynadığı Alanyaspor maçını kazandı. Sarı Kırmızılılar, galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Süper Lig'in 11. haftasının kapanış maçında sahasında Alanyaspor'u konuk eden Kayserispor, 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Oyuna ikinci yarıda giren Kemen'in kafa vuruşu ile golü bulan ve maçı da 1-0 kazanan Kayserispor, peş peşe galibiyetlere devam ediyor. Çaykur Rizespor ve Hatayspor maçı sonrasında Alanyaspor'u da yenen Kayserispor, galibiyet serisini 3 maça çıkardı. Sarı Kırmızılılar, puan tablosunda 6.sıraya yükselmeyi başardı. Maç sonrasında Kayserisporlu futbolcular, tribünlere giderek galibiyet coşkusunu taraftarı ile kutladı.

Kayserispor teknik direktörü Recep Uçar, iyi bir futbol oynadıklarını ve golü bulduklarını söyleyerek hak edilmiş bir galibiyet aldıklarını ifade etti. - KAYSERİ