Üye Girişi
Haberler
Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in tamamında kontrolü sağladı

Esad'ın kirli planı da çöktü! Suriye Milli Ordusu'ndan kritik operasyon

 Esad'ın mezbahası! Buradan çıkarılanlar ismini bile hatırlamıyor

Esad'ın mezbahası! Buradan çıkarılanlar ismini bile hatırlamıyor

 İsrail 51 yıl sonra Suriye'de bir bölgeyi işgal etti, Rusya'dan BM'ye acil toplantı çağrısı geldi

51 yıl sonra ilk kez çekilen fotoğraf Orta Doğu'yu iyice karıştırdı
'Esad, Rusya'da görüntülendi' diye paylaşıldı ama gerçek bambaşka

"Esad, Rusya'da görüntülendi" diye paylaşıldı ama gerçek bambaşka

Kayserispor, Alanyaspor'u 2-0 Yenerek Üçüncü Galibiyetini Aldı

Kayserispor, Alanyaspor'u 2-0 Yenerek Üçüncü Galibiyetini Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 15. haftasında Kayserispor, Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek ligdeki üçüncü galibiyetini elde etti ve puanını 15'e yükseltti.

Süper Lig'in 15. haftasında Alanyaspor'u 2-0 mağlup eden Kayserispor, ligde bu sezonki 3. galibiyetini elde etti ve puanını 15'e yükseltti.

Kayserispor, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Boa Morte ve Mane'nin golleri ile 2-0 kazanan sarı kırmızılılar, bu sezon ligde 3. kez 3 puan sevinci yaşadı. Kayserispor, bu sezon ilk galibiyetini ligin 10. haftasında deplasmanda Hatayspor'u 1-0 yenerek alırken ikinci galibiyetini de 12. hafta da yine deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek elde etmişti. Sarı kırmızılılar, bu sezonki üçüncü galibiyetini sahasında Alanyaspor'u 2-0 yenerek aldı.

Oynadığı 14 maçta 3 galibiyet 6 beraberlik 5 yenilgi elde eden Kayserispor, 15 puana erişti ve sıralamada 15. basamakta yer aldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Süper Lig'in köklü takımı Türkiye Kupası'na katılmıyor
img

Suriye'de köşeye sıkışan Rusya, Türkiye'den yardım istedi
img

ABD, Suriye'ye operasyon başlattı! 75'ten fazla bölgeye hava saldırısı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı! Rize Valisi kim? İhsan Selim Baydaş kimdir, kaç yaşında ve nerelerde görev yaptı? Çağdaş Cam halka arz! Çağdaş cam ne zaman halka arz olacak? Çağdaş cam halka arz kaç lot verir? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 9 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? AFAD 1000 PERSONEL ALIMI! AFAD personel alım başvuruları başladı mı? AFAD personel alımı başvuru ekranı! MasterChef Emre kimdir, elendi mi? MasterChef Emre Ün kaç yaşında? Asgari ücret ilk toplantısı ne zaman? Ali Rıza Binboğa kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Ali Rıza Binboğa kaç yaşında, nereli? Ali Rıza Binboğa biyografisi! Suriyeliler dönüyor mu? Suriyeliler ülkelerine dönecek mi? Öğretmen ek ders ücretleri ne kadar olacak 2025?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.