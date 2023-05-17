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Kayserispor Alanyaspor maç biletleri satışa çıktı

Kayserispor Alanyaspor maç biletleri satışa çıktı

Spor Haberleri

Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak olan Kayserispor-Alanyaspor maçının bilet fiyatları belli oldu.

Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak olan Kayserispor-Alanyaspor maçının bilet fiyatları belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Kayseri'de oynanacak Kayserispor - Alanyaspor maçının bilet fiyatları belli oldu. 20 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak maçın biletleri satışa çıkarıldı.

Kayserispor - Alanyaspor maçının bilet fiyatları ise şu şekilde:

Batı Balkon bilet fiyatı: 200 TL

Batı Alt tribün bilet fiyatı: 150 TL

Doğu Alt tribün bilet fiyatı: 100 TL

Doğu Üst tribün bilet fiyatı: 75 TL

Kuzey Üst tribün bilet fiyatı: 50 TL

Güney Alt tribün bilet fiyatı: 50 TL

Misafir tribün bilet fiyatı: 65 TL - KAYSERİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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