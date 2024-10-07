Kayserispor Akademi Sorumlusu Alper Kelkitli: 'Görevimizi Layıkıyla Yerine Getirdik'

Kayserispor'un Başakşehir ile oynadığı lig maçında takımın başında sahaya çıkan Akademi Sorumlusu Alper Kelkitli,; "Bize verilen görevi layıkıyla yerine getirdik" dedi.

Kayserispor Akademi Sorumlusu Alper Kelkitli; "Burak Yılmaz'ın ayrılışı sonrasında bize görev tevdi edildi. Biz de bir hafta boyunca ekibimle hummalı bir çalışma yaptık. Oyuncu arkadaşlarımızla maça konsantre olduk. Maçta ilk onbirde sahaya çıkan, sonrasında oyuna giren tüm arkadaşlar üzerine düşeni yaptı. Kenar yönetim olarak bizler de bize yakışanı yaptık. Gönül isterdi ki 3 puan alalım. Ancak oldukça iyi ve iri bir takıma karşı aldığımız 1 puan çok değerli" dedi.

Alper Kelkitli, "Her zaman Kayserispor için göreve hazırız. Umarım takımımız çok daha başarılı noktalara gelir" açıklamasında bulundu. - KAYSERİ