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Kayserispor, Adana Demirspor'u Yenerek Galibiyet Arıyor

Kayserispor, Adana Demirspor'u Yenerek Galibiyet Arıyor
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Süper Lig'de bu sezon evinde galibiyet alamayan Kayserispor, Adana Demirspor ile karşılaşacağı 11. hafta maçında 3 puan hedefliyor. Tarihsel verilere göre Kayserispor, rakibiyle evinde oynadığı maçlarda genellikle beraberlik alırken, bu kez taraftar desteğiyle galip gelmek istiyor.

Kayserispor, Süper Lig'de bugüne kadar evinde mağlup olmadığı Adana Demirspor karşısında bir kez daha kazanmak istiyor.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor, sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. Bu sezon evinde henüz galibiyet alamayan sarı-kırmızılılar, taraftarının desteği ile 3 puana imza atmanın peşinde. Adana Demirspor'la ligde oynadığı 12 maçta 3 mağlubiyet, 2 galibiyet, 7 beraberlik alan Kayseri temsilcisi, rakibine karşı sahasında ise çıktığı 6 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Son 4 mücadelede sahadan beraberlik ile ayrılan sarı-kırmızılı ekip, yarınki müsabakada 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

İki takım arasında Süper Lig'de oynanan maçlar şöyle:

1973/1974 Adana Demirspor: 1 - Kayserispor: 0

1973/1974 Kayserispor: 2 - Adana Demirspor: 0

1974/1975 Kayserispor: 1 - Adana Demirspor: 0

1974/1975 Adana Demirspor: 0 - Kayserispor: 0

1979/1980 Adana Demirspor: 2 - Kayserispor: 0

1979/1980 Kayserispor: 0 - Adana Demirspor: 0

2021/2022 Kayserispor: 1 - Adana Demirspor: 1

2021/2022 Adana Demirspor: 1 - Kayserispor: 1

2022/2023 Kayserispor: 2 - Adana Demirspor: 2

2022/2023 Adana Demirspor: 5 - Kayserispor: 3

2023/2024 Kayserispor: 1 - Adana Demirspor: 1

2023/2024 Adana Demirspor: 0 - Kayserispor: 0 - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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