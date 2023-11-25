Kayserispor-Adana Demirspor Maçına Atanan Hakem Kadir Sağlam'ın Geçmişi

Süper Lig'in 13.haftasında oynanacak Kayserispor-Adana Demirspor maçına atanan hakem Kadir Sağlam, daha önce 4 kez Kayserispor maçında, 10 kez de Adana Demirspor maçında düdük çalmıştır.

Kayserispor- Adana Demirspor maçına atanan hakem Kadir Sağlam, 4 kez Kayserispor 10 kez de Adana Demirspor maçında düdük çaldı.

Süper Lig'in 13.haftasında oynanacak Kayserispor-Adana Demirspor maçına atanan hakem Kadir Sağlam, ilk kez iki takım arasındaki bir maçı yönetecek. Ankara Bölgesi Süper Lig hakemi, bugüne kadar 4 kez Kayserispor maçında, 10 kez de Adana Demirspor maçında düdük çaldı. Kadir Sağlam, bu sezon Adana Demirspor'un 1 maçını yönetirken, Kayserispor'un maçlarında ise hiç görev almadı. Kadir Sağlam'ın yönettiği maçlarda Kayserispor, Başakşehir ve Hatayspor'u mağlup ederek 2 galibiyet, Konyaspor ve Karagümrük'e yenilerek 2 mağlubiyet aldı. Kadir Sağlam'ın yönettiği maçlarda Adana Demirspor, 5 galibiyet 3 beraberlik 2 yenilgi elde etti.

Adana ekibinin son olarak Trabzonspor'u 1-0 yendiği maçta Kadir Sağlam düdük çalmıştı. - KAYSERİ