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Kayserispor, Adana Demirspor hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Adana Demirspor hazırlıklarını tamamladı

Spor Haberleri

Kayserispor, yarın deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kayserispor, yarın deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın Adana Demirspor ile 3 puan mücadelesi verecek olan Yukatel Kayserispor karşılaşmanın son çalışmasını bugün Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde tesislerde yaptı. Sarı kırmızılılar saat 13.30'da karayolu ile Adana'ya gitti. 30. hafta sonunda topladığı 44 puanla 7. sırada yer alan sarı kırmızılı takımda cezalı olan Majid Hosseini forma giyemeyecek.

Yarın Adana Stadyumunda oynanacak olan Adana Demirspor ile Yukatel Kayserispor maçı saat 16.00'da başlayacak ve maçta hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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