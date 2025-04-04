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Kayserispor'a Usulsüz Seyirci Sebebiyle Para Cezası

Kayserispor'a Usulsüz Seyirci Sebebiyle Para Cezası
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Kayserispor, Hatayspor ile oynanan maçta stadyuma usulsüz seyirci alması sebebiyle toplam 945 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Kayserispor ile Hatayspor arasında 28 Mart'ta oynanan maç sonrasında Disiplin Kurulu'na sevkedilen Kayserispor'a stata usulsüz seyirci alınmasından ötürü ceza verildi.

Kayserispor ile Hatayspor arasında oynanan Süper Lig maçı sonrasında Disiplin Kurulu'na sevk edilen Kayserispor'un cezası belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Kayserispor'a 945 Bin Türk Lirası ceza verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından, "Kayserispor Kulübünün, 28 Mart 2025 tarihinde oynanan Kayserispor-Hatayspor müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT'nin 49/1. maddesi uyarınca 720.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 225.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi" açıklaması yapıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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