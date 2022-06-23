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Kayserispor A.Ş. oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kayserispor A.Ş. oldu

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, sarı kırmızılı kulübün artık Anonim Şirket hüviyetine büründüğünü söyledi.

Kayseri spor Başkanı Berna Gözbaşı, sarı kırmızılı kulübün artık Anonim Şirket hüviyetine büründüğünü söyledi.

Süper Lig'de mücadele edecek takımlardan birisi olan Kayseri spor da, Anonim Şirket oldu. Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, 1 Haziran itibariyle şirketleşme çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Kayseri spor Başkanı Berna Gözbaşı, "Yeni spor yasasıyla şirketleşmek zorunlu hale gelmişti. Biz de genel kurulda şirket olmak ile ilgili bütün yetkileri almıştık. 1 Haziran'dan itibaren Kayserispor derneği bütün faaliyetlerini, Kayseri Futbol Anonim Şirketi'ne devretmiş durumda. Tamamen artık bir şirket statüsüne geçmiş bulunmaktayız. Artık ticari faaliyette de bulunabileceğiz. Belki ek kaynak oluşturabilir" dedi.

Başkan Berna Gözbaşı, kulübe ekonomik katkı sağlamak adına Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile görüşme yaparak adım atmak istediklerini de ifade etti. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Berna Gözbaşı Kayserispor Kayseri Spor Haberler

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