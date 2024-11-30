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Kayserispor'a PFDK'dan Ceza: Toplam 258 Bin TL Para Cezası

Kayserispor'a PFDK'dan Ceza: Toplam 258 Bin TL Para Cezası
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Kayserispor, Fenerbahçe ile oynadığı maçta taraftarlarının neden olduğu saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılması nedeniyle toplam 258 bin TL para cezası aldı. Ayrıca bazı taraftarların biletleri bloke edildi.

Kayserispor'a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından taraftarların neden olduğu saha olayları ve tribündeki merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı para cezası verildi. Bazı Kayserispor taraftarına da bilet bloke cezası geldi.

Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşan ve maçtaki bazı ihlaller nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Kayserispor'a ceza geldi. PFDK'dan yapılan açıklamaya göre; Kayserispor'un 23 Kasım tarihinde sahasında oynadığı Fenerbahçe müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168 bin TL, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 90 bin TL olmak üzere toplam 258 bin TL para cezası ile cezalandırılmasını karar verildi.

Ayrıca Doğu Alt Tribün A Blok'ta bulunan taraftarların, Kuzey Alt Tribün C-D ve E Blok'ta bulunan taraftarların çirkin ve kötü tezahürat yaptığı gerekçesi ile biletlerinin bloke edilmesine ve bir sonraki iç saha maçına girişlerinin engellenmesine karar verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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