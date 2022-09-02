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Kayserispor'a PFDK'dan ceza

Spor Haberleri

Kayserispor'a PFDK'dan ceza

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) ceza geldi.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) ceza geldi.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, geride kalan hafta Kayseri'de oynanan Kayserispor- Giresunspor maçında stada usulsüz seyirci alınmasından dolayı Kayserispor kulübüne 400 bin TL para cezası verildi.

PFDK kararında, "Yukatel Kayserispor Kulübünün, 28 Ağustos 2022 tarihinde oynanan Yukatel Kayserispor-Giresunspor müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 400 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi" ifadeleri kullanıldı.

(Yüksel Yıkılmaz - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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