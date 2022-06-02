Kayserispor'a PFDK'dan ceza - Haberler

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) 26 Mayıs günü oynanan Türkiye Kupası final maçında tutulan rapordan ötürü Kayserispor'a 107 bin TL ceza verildi.

PFDK, 26 Mayıs'ta oynanan Kayserispor-Sivasspor Türkiye Kupası maçı sonrasında Federasyon temsilcisi tarafından oluşturulan rapor doğrultusunda her iki kulübe de ceza verdi. TFF'den yapılan açıklamaya göre; Kayserispor kulübüne Türkiye Kupası final maçında merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içerisinde 3. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 75 bin TL, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle de 32 bin TL olmak üzere toplamda 109 bin TL para cezası verildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor