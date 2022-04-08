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Kayserispor'a PFDK'dan ceza

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kayserispor'a PFDK'dan ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Kayserispor'a para cezası verirken Kayserispor taraftarına da maça girme yasağı getirdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Kayserispor'a para cezası verirken Kayserispor taraftarına da maça girme yasağı getirdi.

Süper Lig'in 31. haftasında Kadir Has Stadı'nda oynanan Kayserispor - Fenerbahçe maçı sonrasında PFDK'ya sevk edilen Kayserispor'a ceza geldi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, sarı kırmızılı kulübe taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32 bin TL para cezası verdi. Kurul ayrıca Futbol Disiplin Talimatı'nın 53/3 maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribün C Alt, D Alt ve E Alt blokta yer alan seyircilerin Passolig kartlarının bloke edilmesi suretiyle Rizespor müsabakasına girişlerinin engellenmesine karar kıldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Spor Toto Süper Lig, Para Cezası, Kayserispor, Spor, Haberler

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