Kayserispor'a ceza geldi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Kayserispor'a ceza kesti.

Kayserispor'a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'dan ceza geldi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Kayserispor-Iğdır Futbol Kulübü arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında, Kayserispor taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ihtar cezası verilirken, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Kayserispor kulübüne 112 Bin TL para cezası verildi.

TFF'den yapılan açıklamada; "Kayserispor Kulübünün, 02.11.2023 tarihinde oynanan Kayserispor-Iğdır Futbol Kulübü Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi" denildi. - KAYSERİ