Kayserispor'a 3 puan silme cezası onaylandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Kulüp Lisans Kurulu tarafından Yukatel Kayserispor'a verilen 3 puan silme cezasını onadı.

Federasyondan yapılan açıklamada, Kayserispor tarafından Kulüp Lisans Kurulunun 23 Aralık 2022 tarihli kararına yaptığı itirazın ve kararın ertelenmesine dönük talebin reddedildiği aktarıldı.

Bu kararla Kayserispor'un 3 puanı silindi ve sarı-kırmızılılar ligde 46 puanla 9. sıraya geriledi.