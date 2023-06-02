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Kayserispor'a 3 puan silme cezası onaylandı

Kayserispor'a 3 puan silme cezası onaylandı

Spor Haberleri

TFF Tahkim Kurulu, Kulüp Lisans Kurulu tarafından Yukatel Kayserispor'a verilen 3 puan silme cezasını onadı. Kararla birlikte Kayserispor 9. sıraya geriledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Kulüp Lisans Kurulu tarafından Yukatel Kayserispor'a verilen 3 puan silme cezasını onadı.

Federasyondan yapılan açıklamada, Kayserispor tarafından Kulüp Lisans Kurulunun 23 Aralık 2022 tarihli kararına yaptığı itirazın ve kararın ertelenmesine dönük talebin reddedildiği aktarıldı.

Bu kararla Kayserispor'un 3 puanı silindi ve sarı-kırmızılılar ligde 46 puanla 9. sıraya geriledi.

Kaynak: AA / Murat Kaya - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Kayserispor Spor Haberler

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