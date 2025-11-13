Kayserispor'a 3.4 Milyon TL Ödeme Emri!

Kayserispor'a FIFA tarafından 3.4 milyon TL ödeme emri verildi. Ödenmemesi halinde transfer yasağı uygulaması yapılacak.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'a eski futbolcusu Otabek Shukurov'dan dolayı 70 bin Avro (3.4 milyon TL) ödeme emri gönderildi. Shukurov ile yollar ayrılırken mali vecibelerini yerine getirmeyen Kayserispor, yıl sonuna kadar gerekli ödemeyi yapmaz veya uzlaşmaya gitmez ise transfer yasağı ile karşı karşıya kalacak.

Karagümrük'ten 2023 yılında transfer edilen ve 2024-2025 sezonu ortasında Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından Al Fayha'ya transfer olan Shukurov, sadece 12 maçta sarı-kırmızılı formayı giymişti. - KAYSERİ