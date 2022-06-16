Kayserispor 87 bin 504 taraftara oynadı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayserispor 87 bin 504 taraftara oynadı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Kayserispor 87 bin 504 taraftara oynadı

Yukatel Kayserispor, geride kalan sezon iç sahada oynadığı Süper Lig maçlarında 87 bin 504 taraftara oynadı.

Yukatel Kayserispor, geride kalan sezon iç sahada oynadığı Süper Lig maçlarında 87 bin 504 taraftara oynadı.

Süper Lig 2021 - 2022 futbol sezonunda 38 haftalık lig maratonunu 47 puanla 14. sırada tamamlayan Kayserispor, 19 iç saha maçına çıktı. Rakipleri ile Kadir Has'ta oynadığı 19 maçta 34 puan toplayan sarı kırmızılılar, bu maçlarda 87 bin 504 taraftara oynadı. Geride kalan sezonun ilk iç saha maçında Adana Demirspor ile karşılaşan ve bu maçta 1.848 biletli taraftara oynayan Kayserispor, son iç saha maçında da Yeni Malatyaspor karşılaştı. Bu maçta da 3 bin 341 biletli seyirci vardı.

Kayserispor, iç saha maçlarında en çok taraftarı Fenerbahçe ile oynadığı maçta topladı. Bu maçta 13 bin 139 taraftar Kadir Has stadında yerini aldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Kayserispor Futbol Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title