Kayserispor 7 Maçta Yenilmezlik Serisiyle Kümede Kalmayı Garantiledi
Kayserispor, Süper Lig'de son 7 maçında 17 puan toplayarak şu anki sezonda kümede kalmayı garanti etti. 5 galibiyet ve 2 beraberlikle çekişmeli bir dönemi geride bıraktı.
Kayserispor, Süper Lig'de oynadığı son 7 maçında mağlubiyet almayarak, 7 maçta 17 puan topladı.
Süper Lig'de 44 puana erişerek sezonun tamamlanmasına 3 hafta kala kümede kalmayı garantileyen Kayserispor, 7 maçtır yenilgiyi unuttu. Son olarak 28. haftada deplasmanda oynadığı Gaziantep FK maçını 1-0 kaybeden sarı kırmızılılar, sonrasında oynadığı 7 müsabakada 5 galibiyet 2 beraberlik elde etti.
Kayserispor, deplasmanda oynadığı Fenerbahçe ve Alanyaspor ile berabere kalırken Konyaspor, Adana Demirspor, Kasımpaşa, Rizespor ve Antalyaspor maçlarını kazandı. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor