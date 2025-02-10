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Kayserispor, 6 Sezon Sonra Konyaspor'u Yendi

Kayserispor, 6 Sezon Sonra Konyaspor'u Yendi
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Kayserispor, Süper Lig tarihinde Konyaspor'u 6 sezon aradan sonra 3-2 mağlup etti ve rakibine 3 gol birden atmayı başardı.

Kayserispor, Süper Lig tarihinde Konyaspor'u 6 sezon sonra yendi. Sarı kırmızılılar, 25 maç sonra rakibine 3 gol birden atmayı başardı.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, sahasında Konyaspor'u 3-2 yendi. Sarı kırmızılılar; Süper Lig'de rakibini 6 sezon sonra mağlup etti. Son galibiyetini 2018-2019 sezonunda 1-0 yenerek elde eden Kayserispor, sahasında Konyaspor'u 2017-2018 sezonunda 2-1 ile mağlup etmişti.

Kayserispor, 2007-2008 sezonunda Konyaspor'u 3-0 yenerken rakip filelere 3 gol bırakmıştı. Sarı kırmızılılar, 17 sezon ve 25 maç sonra yeşil beyazlı ekibi 3-2 yenerek 3 gol birden atmayı başardı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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