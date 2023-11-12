Kayserispor 6. galibiyetini aldı
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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligdeki altıncı galibiyetini elde etti.
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligdeki altıncı galibiyetini elde etti.
Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabakayı sarı kırmızılılar 4-3 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Bu sezon deplasmanda ikinci galibiyetini alan Kayserispor, ligdeki ise 6. galibiyetini aldı. Sarı kırmızılılar dış sahada oynadığı 6 maçtan 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak 8 puan topladı. Kasımpaşa'yı Ali Karimi, Sadık Çiftpınar, Aylton Boa Morte ve Mame Baba Thiam'ın golleri ile yenen Kayserispor 12. haftayı 3 puanla kapatmanın sevincini yaşıyor.
Sarı kırmızılı takım ligde 12. hafta sonunda 22 puan topladı. Kayserispor ligin 13. haftasında milli ara sonrası evinde Adana Demirspor'u konuk edecek. - KAYSERİ