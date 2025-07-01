Kayserispor, 59. Yıldönümünde Yeni Sezona Merhaba Dedi

Kayserispor, 59. Yıldönümünde Yeni Sezona Merhaba Dedi
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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, kuruluşunun 59. yıldönümünde yeni Teknik Direktör Markus Gisdol ile sezona hazırlanmak için antrenman yapmaya başladı. Gisdol, hazırlık sürecinin önemli olduğunu vurguladı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, kuruluşunun 59. yıldönümünde topbaşı yaparak yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı takım kuruluşunun 59. yıldönümünde Kayserispor Tesisleri'nde yeni Teknik Direktör Markus Gisdol nezaretinde yeni sezon hazırlıklarına başladı. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Alman Teknik Direktör Markus Gisdol, "Bugün öncelikli olarak sezona başladığımız için çok mutluyum. Mükemmel bir zemin ve çok güzel bir hava var. Bugün itibarıyla takımla ilk tanışmamızı gerçekleştirdik. Dolayısıyla onların yüzüne bakarak hazırlıklarını görmek beni gerçekten çok mutlu etti. Önümüzde neredeyse 6 haftalık bir hazırlık süreci var. Yeterli süremiz var ama bu süreci çok çalışarak geçireceğiz" dedi.

Gisdol transferler ve antrenmana katılımla ilgili olarak da, "Profesyonel futbolun içinde olabilen şeyler bunlar. Sezona başlangıçta çoğu zaman istediğiniz oyuncular ve transferler gerçekleşmeyebilir. Tabi getirmek istediğimiz oyuncularla ve yeni transferlerle ilgili fikirlerimiz var. Sportif direktörümüz Muhammed bey de bu konu ile ilgili çok sıkı bir şekilde çalışıyor zaten. Özellikle bu kuruluş gününde Kayserispor ailesinin bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu beni çok heyecanlandırıyor. Umut ediyorum ki bu gelecek için çok pozitif bir sinyaldir" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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