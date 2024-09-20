Üye Girişi
Haberler

Kayserispor, 5 Haftada Galibiyet Görmedi

Kayserispor, 5 Haftada Galibiyet Görmedi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, geride kalan 5 haftada galibiyet alamadı. Dört maçta iki beraberlik, bir mağlubiyet aldı ve 14. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, geride kalan 5 haftada henüz galibiyet alamadı.

Bu sezon sezona BAY olarak giren ve sonrasında 4 maça çıkan Kayserispor, henüz galibiyet alamadı. Ligde oynadığı ilk maçta sahasında Sivasspor'a mağlup olan sarı-kırmızılılar, sonrasında oynadığı 3 maçtan da berabere ayrıldı. Teknik sorumlu Burak Yılmaz nezaretinde çıktığı son 3 maçta Konyaspor ile 0-0, Eyüpspor ile 2-2 berabere kalan Kayserispor, erteleme maçında da Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.

Topladığı 3 puanla 14. sırada yer alan Kayserispor, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kayserispor kayseri 3-sayfa Futbol Spor

İsrail vahşete doymuyor! Öldürdükleri Filistinlinin cesedini tekmeleyerek çatıdan attılar

Öldürdükleri sivili tekmeleyerek çatıdan aşağı attılar

 Hizbullah'a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı

MOSSAD hazırladı, Cristiana adım adım uyguladı

 Salı gününden itibaren benzine 1 lira 40 kuruş zam geliyor

Akaryakıta okkalı zam geliyor! Tabeladaki rakam keyifleri epey kaçıracak
CHP içi tartışmalar ve Ankara siyasetinde yaşanan gelişmeler yeni bir ittifak mı doğuyor sorusunu gündeme getirdi

Yeni bir ittifak mı kuruluyor?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatice Musaoğlu'nu oğlu mu öldürdü? 20 Eylül Müge Anlı'da Aydın Musaoğlu tutuklandı mı, olay nedir? KAÇ PUANLA MEMUR OLUNUR? KPSS Ön Lisans puanı kaç olmalı? Ön lisans KPSS ile nerelere girilir? Düz memurluk için hangi KPSS puan türü gerekir? KPSS ön lisans sonuçları açıklandı! KPSS ön lisans sonuçlarına nasıl ve nereden bakılır? ÖSYM ekranı! KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI SORGULAMA: KPSS ön lisans sonuçları saat kaçta açıklanacak? Az önce deprem mi oldu? 20 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (20 Eylül) Dolar ne kadar oldu? Ayşegül Akdoğan kimdir? Hakkari Ayşegül Akdoğan olayı nedir? Ayşegül Akdoğan video izle! Sakarya Valisi kim oldu? Sakarya Valisi Rahmi Doğan kaç yaşında, nereli? Sinan Akçıl kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Sinan Akçıl kaç yaşında, nereli? Sinan Akçıl biyografisi! 28 Ekim yarım gün mü, tatil mi? 29 Ekim resmi tatil mi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });