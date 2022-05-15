Kayserispor 47 puana ulaştı - Haberler

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Kayserispor 47 puana ulaştı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kayserispor 47 puana ulaştı

Yukatel Kayserispor sahasında kazandığı Yeni Malatyaspor maçı sonrasında puanını 47'ye yükseltti.

Yukatel Kayserispor sahasında kazandığı Yeni Malatyaspor maçı sonrasında puanını 47'ye yükseltti.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, son oynadığı Yeni Malatyaspor maçını 3-0 kazanarak puanını 47'ye yükseltti. Küme düşmesi kesinleşen rakibi karşısında Gökhan Sazdağı (2) ve Hayrullah Erkip'in golleri ile 3 puana erişen sarı kırmızılılar, sahasında 6 maç sonrasında kazandı.

Ligde oynadığı son 4 maçta galip gelemeyen ve son Yeni Malatyaspor maçında 3 puanı 3 golle alan Kayserispor, son hafta maçında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Kayserispor, Spor, Haberler

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