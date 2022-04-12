Kayserispor 44 puanı bulmak istiyor

Süper Lig'in 33. haftasında Sahasında Rizespor ile karşılaşacak Kayserispor, rakibini mağlup ederek 44 puana erişmek istiyor.

Süper Lig'de 5 hafta sonra kazanan Kayserispor, sahasında da Rizespor'u yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Cuma günü oynanacak maçın hazırlıklarına başlayan sarı kırmızılı takımda Mensah'ın sakatlığı devam ediyor. Kemen'in sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyeceği maçta İsviçreli futbolcu Mario Gavranovic'in oynaması bekleniyor. Cezası biten Onur Bulut da bu maçta takımındaki yerini alacak.

Kayserispor ile Rizespor arasında oynanacak Süper Lig 33. hafta maçı Cuma günü Kadir Has Stadı'nda saat 20.30'da oynanacak. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor