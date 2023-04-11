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Kayserispor 44 puana ulaştı

Kayserispor 44 puana ulaştı

Spor Haberleri

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, ligde oynadığı son 3 maçından galibiyetle ayrılarak 44 puana ulaştı.

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, ligde oynadığı son 3 maçından galibiyetle ayrılarak 44 puana ulaştı.

Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor son 3 maçından 9 puan topladı. Ligde geride kalan 28 hafta sonunda oynadığı 27 maçta 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan sarı kırmızılılar 44 puan topladı.

Puan tablosunda 7. sırada yer alan Kayserispor, ligin 29.haftasında deplasmanda lig lideri Galatasaray'a konuk olacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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