Kayserispor 43 puana erişti
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kayserispor ligin 34. haftasını 43 puanla noktaladı.
Kayserispor ligin 34. haftasını 43 puanla noktaladı.
Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor ligin 34. haftasını 43 puanla noktaladı. Deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşan ve sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılan sarı kırmızılılar, hanesine yazdırdığı 1 puan neticesinde 43 puana erişti. Kayserispor ligin 34. haftasını 14. sırada noktaladı.
Kayserispor, ligin 35. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Kadir Has Stadı'nda 1 Mayıs Pazar günü oynanacak maç saat 16: 00'da başlayacak. - KAYSERİ
İhlas Haber Ajansı / Spor