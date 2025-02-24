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Kayserispor 4 Maçta 8 Puan Topladı

Kayserispor 4 Maçta 8 Puan Topladı
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Süper Lig'de küme düşme hattından çıkmaya çalışan Kayserispor, son 4 maçında 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek 8 puan topladı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, son oynadığı 4 maçta mağlup olmazken hanesine 8 puan yazdırdı.

Süper Lig'de küme düşme hattından çıkmanın gayreti içerisinde olan Kayserispor, 4 maçtır yenilmiyor. Boşnak teknik direktör Sergej Jakirovic ile yola devam eden sarı-kırmızılılar, hanesine 8 puan yazdırdı. Trabzonspor ile sahasında Eyüpspor ile deplasmanda berabere kalan, Konyaspor'u ve Göztepe'yi sahasında mağlup eden sarı-kırmızılılar, kümede kalma adına çok önemli bir hamle yaptı.

4 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik alan Kayserispor, hanesine 8 puan yazdırdı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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