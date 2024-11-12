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Kayserispor 4 Gün İzin Yapıyor

Kayserispor 4 Gün İzin Yapıyor
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Süper Lig'de son 4 maçında mağlubiyet yaşamayan Kayserispor, milli arada 4 gün izin yaparak moral depoluyor. Teknik direktör Sinan Kaloğlu, takımın form durumundan memnun ve gelecekte daha iyi sonuçlar alacaklarına inanıyor.

Kayserispor, lige verilen arada 4 gün izin yapıyor. Sarı Kırmızılılar, moral depoluyor.

Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen ve s8 puan hanesine yazdıran Kayserispor'da teknik heyet ve futbolculara 4 gün izin verildi. Lige verilen milli arada tatile çıkan sarı kırmızılılar, tatilin bitişi neticesinde Fenerbahçe ile önümüzdeki hafta oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

Kayserispor teknik direktörü Sinan Kaloğlu, 2 iç saha beraberliği ve 2 deplasman galibiyeti neticesinde 8 puan topladık. Lige verilen milli araya moralli girdik. İnşallah moralli dönüp sonrasında alacağımız puanlar ve kazanacağımız maçlar ile çok daha iyi noktaya geleceğimize eminim. Sakat oyuncularımızın da aramıza katılması ile gücümüze güç katacağız" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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