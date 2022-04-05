Kayserispor 38 puanda kaldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayserispor 38 puanda kaldı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Kayserispor 38 puanda kaldı

Yukatel Kayserispor, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçında puan alamayarak 38 puanda kaldı.

Yukatel Kayserispor, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçında puan alamayarak 38 puanda kaldı.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor ligin 31. haftasını da 38 puanla noktaladı. Haftaya 14. sırada giren sarı kırmızılılar, 4-0'lık Fenerbahçe yenilgisi sonrasında 1 basamak gerileyerek 15. sırada kendine yer buldu. Süper Lig'de 5 hafta önce oynadığı Giresunspor maçını kazanarak 38 puana erişen Kayserispor, bundan sonra oynadığı 5 müsabakadan puan alamayarak 38 puanda kaldı.

Sarı kırmızılılar ligin 32. haftasında Cumartesi günü deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Fenerbahçe, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title