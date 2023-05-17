Kayserispor 3 puan hedefinde

Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak Kayserispor, 3 puan almayı hedefliyor.

Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak Kayserispor, 3 puan almayı hedefliyor.

Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, sahasında oynayacağı Alanyaspor maçını kazanmak istiyor. Cumartesi günü RHG Enertürk Enerji stadında oynanacak maç için hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılılar, galibiyet almak hedefinde.

Ligin 35. haftasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Kayserispor'da moraller yerinde. Teknik direktör Çağdaş Atan nezaretinde çalışan Kayserispor sahasında Alanyaspor'u mağlup ederek 49 olan puanını 52'ye yükseltmek amacında. - KAYSERİ