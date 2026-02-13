Haberler

Kayserispor 28 kişilik kadrosunu TFF'ye bildirdi

Süper Lig takımlarından Kayserispor, 2025-2026 futbol sezonu için 28 kişilik A Takım oyuncu listesini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi. Listede 14 yabancı ve 14 yerli futbolcu yer alırken, bazı oyuncular kadro dışı bırakıldı.

Süper Lig takımları, 2025-2026 futbol sezonunda Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında kullanacağı 33 kişilik kadroyu Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. İkinci Transfer Tescil Dönemi sonrası Kayserispor da, 28 kişilik A Takım oyuncu listesini TFF'ye gönderdi. Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilen listede 14 yabancı futbolcu ve 14 yerli futbolcu yer aldı. 28 kişilik kadroyu belirleyen sarı-kırmızılı kulüp de, Majid Hosseini, Abdulsamed Burak ve Necip Özer liste dışı bıraktı. Kayserispor'un TFF'ye bildirdiği futbolcu kadrosu ise şu şekilde:

"Bilal Bayazıt, Burak Kapacak, Carlos Mane, Denis Makarov, Deniz Eren Dönmezer, Dorukhan Toköz, Fedor Chalov, German Onugkha, Görkem Sağlam, Indrıt Tuci, Jadel Katongo, Joao Mendes, Joshua Brenet, Kayra Cihan, Laszlo Benes, Lionel Carole, Mehmet Eray Özbek, Miguel Cardoso, Nurettin Korkmaz, Onurcan Piri, Ramazan Civelek, Samuel Mather, Semih Güler, Stefano Denswill, Talha Sarıaslan, Yiğit Emre Çeltik, Youssef Ait Benasser." - KAYSERİ

