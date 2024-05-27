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Kayserispor 2023-2024 sezonunu 14. sırada tamamladı

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Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda 11 galibiyet, 12 beraberlik ve 15 mağlubiyetle 42 puan toplayarak ligi 14. sırada tamamlayan Kayserispor, inişli çıkışlı bir sezon geçirdi.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 2023-2024 sezonunu 42 puanla 14. sırada tamamladı.

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda 11 galibiyet, 12 beraberlik ve 15 mağlubiyetle 42 puan toplayarak ligi 14. sırada tamamlayan Kayserispor, inişli çıkışlı bir sezon geçirdi. Ligin ilk yarısını 26 puanla tamamlayan sarı kırmızılılar, ikinci yarısında ise 16 puan topladı.

Toplamda 42 puana ile sezonu tamamlayan sarı kırmızılılar 2024-2025 sezonunda daha iyi bir takım olmak istiyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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