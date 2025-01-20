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Kayserispor 20. Haftayı BAY Geçerek Puan Tablosunda Geriledi

Kayserispor 20. Haftayı BAY Geçerek Puan Tablosunda Geriledi
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Süper Lig'de 20. haftayı BAY geçiren Kayserispor, 17. sıraya düştü. Bodrumspor'un puan aldığı haftada 16 puanda kalan Kayserispor, 21. haftada Sivasspor ile karşılaşacak.

Süper Lig 20. haftasını maç yapmadan geçen Kayserispor, puan tablosunda bir basamak daha gerileyerek 17. sırada yer aldı.

Kayserispor, Süper Lig'de puan tablosunda bir basamak daha geriledi. Ligin 20. haftasını BAY geçen sarı-kırmızılılar, Bodrumspor'un 1 puan aldığı haftada 16 puanda kaldı. Galatasaray'ın 51 puanla zirvede yer aldığı, Fenerbahçe'nin 45 puanla ikinci sırada bulunduğu puan cetvelinde Kayserispor, bu netice ile 17. sıraya geriledi. Ligin son sırasında ise 5 puanlı Adana Demirspor bulunuyor.

Kayserispor, ligin 21. haftasında 25 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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