Kayserispor 2 maç sonra kaybetti Spor Haberleri Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor, ligin 8. haftasında sahasında oynadığı maçta Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor, ligin 8. haftasında sahasında oynadığı maçta Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, sahasında oynadığı maçta Trabzonspor'a kaybetti. Ligin 6. haftasında sahasında Antalyaspor'u 1-0 yenen Kayserispor, ligin 7. haftasında deplasmanda Hatayspor'u 4-0 yenmişti. Ligde iki maç sonra kaybeden sarı kırmızılı ekip, 12 puanda kaldı. Yukatel Kayserispor, ligin 9. haftasında deplasmanda Ümraniyespor'a konuk olacak. - KAYSERİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Trabzonspor Kayserispor Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Kayserispor 2 maç sonra kaybetti - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.