Kayserispor: 2-0 Spor Haberleri STAT: ÜlkerHAKEMLER: Ali Palabıyık, Süleyman Özay, Erdem BayıkFENERBAHÇE: Altay Bayındır - Gustavo Henrique, Szalai, Peres, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 90+1 Arda Güler), Arao, Crespo (Dk. 79 Osayi-Samuel), Alioski (Dk. 90+1 Lincoln), İrfan Can Kahveci (Dk. 68 Mert Hakan Yandaş), King (Dk. STAT: Ülker HAKEMLER: Ali Palabıyık, Süleyman Özay, Erdem Bayık FENERBAHÇE: Altay Bayındır - Gustavo Henrique, Szalai, Peres, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 90+1 Arda Güler), Arao, Crespo (Dk. 79 Osayi-Samuel), Alioski (Dk. 90+1 Lincoln), İrfan Can Kahveci (Dk. 68 Mert Hakan Yandaş ), King (Dk. 68 Rossi), Pedro KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit - Onur Bulut, Hosseini (Dk. 58 Ackah), Kolovetsios, Carole, Campanharo, Ramazan Civelek (Dk. 58 Gökhan Sazdağı), Cardoso, Mensah (Dk. 85 Kemen), Thiam (Dk. 85 Mane), Gavranovic (Dk. 74 İlhan Parlak) GOLLER: Dk. 37 Pedro, Dk. 50 King (Fenerbahçe) SARI KARTLAR: Ferdi Kadıoğlu, Szalai (Fenerbahçe) - Campanharo, Mensah ( Kayserispor ) Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında Fenerbahçe, evinde Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. 7'nci dakikada Szalai'nin uzun pasıyla Pedro ceza sahasına girdi. Kayserispor savunmasının ayak koyduğu top penaltı noktasının yanında Crespo'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top az farkla yandan auta gitti. 37'nci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Arao'nun pasıyla savunma arkasına sarkan Pedro'nun ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sonuçlandı. 50'nci dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Pedro ile paslaşması sonrası ceza yayının gerisinde topla buluşan King, ceza sahasının dışında rakiplerini geçip önünü boşaltarak düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-0. 69'uncu dakikada sağ taraftan Mert Hakan Yandaş'ın ortasında ceza sahası içinde Rossi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 73'üncü dakikada Kayserispor gole çok yaklaştı. Gökhan Sazdağı sağ taraftan son çizgiye inerek pasını Gavranovic'e çıkartı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Altay gole izin vermedi. Dönen topu önünde bulan Cardoso'nun vuruşunda kaleci Altay bu kez de ayaklarıyla meşin yuvarlağı son anda çıkarmayı başardı. 86'ncı dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Rossi'nin sol taraftan arka direğe ortasında Ferdi Kadıoğlu'nun dokunduğu top direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu defans uzaklaştırmayı başardı. Mücadele Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. JOAO PEDRO İLK MAÇINDA GOLLE TANIŞTI Fenerbahçe'nin bu yaz transfer döneminde İtalya Seire A ekibi Cagliari'den kadrosuna dahil ettiği Joao Pedro, sarı-lacivertli formayla ilk kez bir karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Sarı-lacivertli forma ile ilk kez sahne alan 30 yaşındaki oyuncu, Kayserispor karşısında gösterdiği iyi performansını 1 gol, 1 asistle süsledi. Tecrübeli golcü takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. - İstanbul Spor Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın Mert Hakan Yandaş Ferdi Kadıoğlu Kayserispor Altay Spor Haberler

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