Kayserispor 19. Haftada 8. Yenilgisini Aldı

Süper Lig'de 18 maça çıkan Kayserispor 8. yenilgisini aldı.

Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Samsunspor ile karşılaşan Kayserispor, ilk dakikada yediği golle mağlup oldu. Bu sezon 18 maça çıkan sarı kırmızılılar 8. yenilgisini aldı. Oynadığı 18 maçta 3 galibiyeti bulunan ve 7 kez de berabere kalan Kayserispor, 8 kez de rakiplerine boyun eğdi.

Bu sezon Hatayspor, Kasımpaşa ve Alanyaspor maçlarından 3'er puan çıkaran sarı kırmızılılar, Sivasspor, Göztepe, Beşiktaş, Fenerbahçe, Rizespor, Antalyaspor, Galatasaray ve Samsunspor'a mağlup oldu. - KAYSERİ