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Kayserispor 14. sıraya geriledi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kayserispor 14. sıraya geriledi

Kayserispor, Karagümrük mağlubiyeti sonrasında puan durumunda 14. sıraya geriledi.

Kayserispor, Karagümrük mağlubiyeti sonrasında puan durumunda 14. sıraya geriledi.

Süper Lig'de mücadele veren Yukatel Kayserispor ligin 30. haftasını 38 puanla noktaladı. Haftaya 10. sırada giren sarı kırmızılılar, 3-0'lık Karagümrük yenilgisi sonrasında 4 basamak birden gerileyerek 14. sırada kendine yer buldu.

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İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Karagümrük, Spor, Haberler

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