Kayserispor 14. sıraya geriledi
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kayserispor, Karagümrük mağlubiyeti sonrasında puan durumunda 14. sıraya geriledi.
Kayserispor, Karagümrük mağlubiyeti sonrasında puan durumunda 14. sıraya geriledi.
Süper Lig'de mücadele veren Yukatel Kayserispor ligin 30. haftasını 38 puanla noktaladı. Haftaya 10. sırada giren sarı kırmızılılar, 3-0'lık Karagümrük yenilgisi sonrasında 4 basamak birden gerileyerek 14. sırada kendine yer buldu.
Bu hafta sonu milli aradan ötürü maç yapmayacak Kayserispor, önümüzdeki hafta sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. - KAYSERİ
İhlas Haber Ajansı / Spor