Kayserispor 12 Maçtır Galibiyet Alamıyor

Süper Lig'de son yıllarda mali anlamda zor günler geçiren ve transfer yasağı bulunan Kayserispor, bu yıl çıktığı 8 karşılaşmada da gelip gelemedi. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan sarı-kırmızılılar, ligdeki son galibiyetini geçen sezon 28 Nisan'da Pendikspor deplasmanında 2-1'lik skor ile aldı. Süper Lig'de çıktığı son 12 karşılaşmada da galip gelemeyen Kayserispor, bu süreçte çıktığı maçlar 7 beraberlik alıp, 5 kez de sahadan mağlup ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor