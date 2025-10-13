Haberler

Kayserispor, 11 Sezonda 21 Teknik Direktör Değiştirdi
Süper Lig'in Zecorner Kayserispor takımı, teknik direktör Markus Gisdol ile yollarını ayırdıktan sonra son 11 sezonda toplamda 21 farklı teknik direktörle çalışarak 23 kez görev değişikliği gerçekleştirdi. Yeni teknik direktör Radomir Djalovic oldu.

SÜPER Lig'de mücadele eden Zecorner Kayserispor, teknik direktör Markus Gisdol ile yollarını ayırma kararı almasının ardından son 11 sezonda 21 ayrı teknik direktörle 23 kez görev değişikliği yaptı.

Süper Lig'in 8'inci haftasında Trabzonspor'a deplasmanında 4-0'lık skorla kaybeden Kayserispor'da teknik direktör Markus Gisdol ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Karadağlı teknik adam Radomir Djalovic, Zecorner Kayserispor'un yeni teknik direktörü oldu. Ligde çıktığı 8 karşılaşmada 5 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak henüz galibiyeti bulunmayan İç Anadolu ekibinde Alman çalıştırıcı Markus Gisdol ile yolların ayrılması sonrası sarı kırmızılı takımda son 11 sezonda 21 ayrı teknik direktörle 23 kez görev değişikliği yapıldı.

2015-2016 sezonunda Tolunay Kafkas ile sözleşme imzalayan Kayserispor, o sezondan bugüne kadar geçen süreçte Hikmet Karaman ve Samet Aybaba ile 2'er kez olmak üzere, toplam 21 farklı teknik adamla çalıştı ve 23 kez görev değişikliği kararı aldı. Takımın başına geçen Radomir Djalovic, son 11 sezondaki 24'üncü teknik direktör oldu.

Sarı kırmızılı takımda, Tolunay Kafkas, Hakan Kutlu, Sergen Yalçın, Mesut Bakkal, Marius Sumudica, Ertuğrul Sağlam, Hikmet Karaman, Samet Aybaba, Bülent Uygun, Robert Prosinecki, Bayram Bektaş, Dan Petrescu, Uğur Kulaksız, Hamza Hamzaoğlu, Yalçın Koşukavak, Çağdaş Atan, Recep Uçar, Burak Yılmaz, Sinan Kaloğlu, Sergej Jakirovic ve son olarak da Markus Gisdol görev yaptı. Kayserispor, bu istatistiği ile ligde en çok teknik direktör değiştiren kulüpler arasında yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
500
