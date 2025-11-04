Kayserispor 11. Haftayı Galibiyetle Tamamladı
Kayserispor, Süper Lig'in 11. haftasında kazandığı galibiyetle 15. sıraya yükseldi. Takım, Kasımpaşa karşısında elde ettiği bu başarıyla moral buldu ve gelecek haftalarda daha üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.
Kayserispor ; ligin 11. haftasını galibiyete noktalayarak 15. sıraya yükseldi.
Süper Lig'de 11. hafta sona ererken, Kayserispor haftayı 15. sırada kapattı. Sarı kırmızılı ekip, geride kalan 11 maçta topladığı 9 puanla düşme hattının hemen üzerinde yer aldı. Sezonun ilk galibiyetini geçtiğimiz hafta Kasımpaşa karşısında alan Kayserispor moral buldu. Teknik Direktör Djalovic yönetimindeki ekip, önümüzdeki haftalarda üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.
Kayserispor; 12. haftada deplasmanda zorlu bir sınava çıkacak. Sarı kırmızılılar, şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe ile karşılaşacak. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel