Kayserispor 10 Hafta Sonra Galibiyetle Dönüş Yaptı
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, deplasmanda Başakşehir'i 3-2 yenerek 10 hafta sonra galibiyet elde etti. Kayserispor, puanını 32'ye çıkararak 11. sıraya yükseldi.
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor 10 hafta sonra kazandı. Kayserispor ligin 26. haftasında deplasmanda Başakşehir ile oynadığı maçta galibiyet sessizliğine son verdi.
İstanbul'daki maçta rakibini 3-2 yenen sarı kırmızılılar, ligde tam 10 hafta sonra kazanarak 3 puan aldı. Kayserispor, rakibi Başakşehir'i Duckens Nazon, Ali Karimi ve Aylton Boa Morte'nin golleri ile yenerek haftayı 3 puanla kapattı. Başakşehir karşısında aldığı 3 puanla puanını 32'ye çıkaran Kayserispor, puan tablosunda da 11. sıraya kadar yükseldi. Kayserispor ligin 27. haftasında 24 Şubat Cumartesi günü sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek. - KAYSERİ