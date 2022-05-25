Kayserililerden final maçında destek - Haberler

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Kayserililerden final maçında destek

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kayserililerden final maçında destek

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Kayserispor-Sivasspor maçı için Develili taraftarlar yola çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Kayserispor- Sivasspor maçı için Develili taraftarlar yola çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda rakiplerini eleyerek finale ismini yazdıran Kayserispor'un final maçı için Develili taraftarlar, İstanbul'a yola çıktı. Taraftarlar yolculuğa çıkmadan önce Develi ilçe meydanında tezahürat yaptı.

Final maçı için yola çıkan taraftarlar, "Geçen senenin şampiyonu Beşiktaş'ı, bu senenin şampiyonu Trabzonspor'u ve Fenerbahçe'yi yendik. Bu kupa en çok bize yakışır. Çok zorlu bir fikstürden geçtik ve tek beklentimiz bu kupayı almak" dedi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Kupası, Kayserispor, Sivasspor, İstanbul, Spor, Haberler

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