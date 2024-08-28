Üye Girişi
Haberler

Kayserili Yağmur Üstün, Bilek Güreşinde Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında İkincilik Elde Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de sınıfındaki kız ve erkek arkadaşlarının bileğini bükemediği Yağmur Üstün, öğretmeninin tavsiyesi ile başladığı bilek güreşinde bu yıl Avrupa ile dünya şampiyonalarında ikincilik elde etti. Üç yıl önce bilek güreşine başlayan 15 yaşındaki milli sporcu Yağmur Üstün, son 3 yılda ulusal ve uluslararası turnuvalarda önemli dereceler aldı.

Kayseri'de sınıfındaki kız ve erkek arkadaşlarının bileğini bükemediği Yağmur Üstün, öğretmeninin tavsiyesi ile başladığı bilek güreşinde bu yıl Avrupa ile dünya şampiyonalarında ikincilik elde etti.

Üç yıl önce bilek güreşine başlayan 15 yaşındaki milli sporcu Yağmur Üstün, son 3 yılda ulusal ve uluslararası turnuvalarda önemli dereceler aldı.

Bugüne kadar 25 madalya kazanan Üstün, son olarak bu yıl Slovakya'da düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası ile Moldova'daki Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 45 kiloda ikinci oldu.

Şeyh Saim Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Yağmur Üstün, AA muhabirine, ortaokulda tenis ile ilgilenirken sınıfta kız ve erkek arkadaşlarıyla bilek güreşi yaptığını ve herkesin bileğini büktüğünü belirterek, "Sınıf arkadaşlarımı yendikçe 'Bu kız nasıl yenebilir bizi diye?' şaşırıyorlardı. 'Hani kız sonuçta, bir erkeği nasıl yenebilir' dediler. Herkes şaşırıyordu. Kız olunca yapamaz diye düşünüyorlardı. Benden kalıplıları da vardı. Sonra hocam 'seni de bilek güreşi sporuna başlatalım, maçlara gidelim' dedi. Öyle katılmıştım." ifadelerini kullandı.

Kazandığı 25 madalyaya dünya şampiyonluğunu eklemek istiyor

Üstün, ilk senesinde sol kolda Türkiye 2'ncisi daha sonra ise Türkiye birinciliği elde ettiğini belirtti.

Toplam 25 madalyası olduğunu anlatan Üstün, Slovakya'da düzenlenen Avrupa ve dünya şampiyonalarında da ikincilik elde ettiğini dile getirdi.

Bu müsabakalarda Türk bayrağını göndere çektirdiği için mutlu olduğunu vurgulayan Üstün, "Kendimle çok gurur duydum. Hayalim, daha çok çalışıp birinci olabilmek. Umarım birinci de olabilirim. Gelecek dönemdeki hedeflerim dünya birincisi olarak şanlı bayrağımızı dalgalandırıp İstiklal Marşı'mızı okumak." diye konuştu.

Kayseri'de ilki başardı

Kayseri Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi İl Temsilcisi Adem Karakaş ise Yağmur'un Kayseri'de bilek güreşinde dünya çapında derece elde eden tek sporcu olduğunu belirtti.

Sınıfındaki erkekleri de yenerek bilek güreşine başlayan Yağmur'a destek verdiklerini aktaran Karakaş, sporcusunun hırsı ve azmiyle zoru başardığını ifade etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı'nın da tüm sporculara destek olduğunu vurgulayan Karakaş, verilen bu desteklere karşı sporcuların önemli başarılar getirdiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Spor

kayseri Dünya Spor Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Chia tohumu nedir? Chia tohumu nerede satılır? Chia tohumunun faydaları nelerdir? Necdet Sakaoğlu kimdir, öldü mü? Necdet Sakaoğlu kaç yaşındaydı, neden öldü? Gamze Özçelik kimdir, kaç yaşında? Gamze Özçelik kiminle evlendi, eşi kaç yaşında? Okullar ne zaman açılıyor, ertelendi mi? Okulların açılmasına kaç gün kaldı? 1. Sınıflar ne zaman başlayacak? NARİN SON DAKİKA GELİŞMESİ: Narin bulundu mu? Diyarbakır'da kaybolan Narin ile ilgili son durum ne? 30 AĞUSTOS ÜCRETSİZ KONSER 2024! 30 Ağustos'ta hangi sanatçı nerede bedava konser verecek? Zafer Bayramı etkinlikleri! İstanbul hava durumu! İstanbul'da bugün yağmur var mı? Bugün hava nasıl olacak? 28 Ağustos İstanbul'da yağış var mı? 30 AĞUSTOS İSTANBUL'DA ETKİNLİK VE KONSER TAKVİMİ 2024! 30 Ağustos kutlamalarında hangi sanatçı nerede, ne zaman konser veriyor? Selçuk Bayraktar kimdir? Selçuk Bayraktar kaç yaşında, nereli? Selçuk Bayraktar hayatı ve kariyeri... 30 Ağustos Solotürk gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta? Solotürk gösterisi nerede yapılacak? Teknofest 2024 nerede? Teknofest ne zaman yapılacak? Teknofest kaç gün sürecek? İstanbul'da 28 Ağustos uçak sesleri neden geliyor? İstanbul jet savaş uçağı sesi neden geliyor, ne oldu? İzmir su kesintisi sorgulama! 28 Ağustos İzmir su kesintisi olan yerler neresi? Haluk Bayraktar kimdir? Haluk Bayraktar kaç yaşında, nereli? Haluk Bayraktar'ın hayatı ve kariyeri... 2023 yılında gelir vergisi rekortmeni kim oldu? Gelir vergisi roketmeni açıklandı mı? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 28 AĞUSTOS | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? Başakşehir- St Patrick's maçı ne zaman? Başakşehir- St. Patrick's maçı saat kaçta, hangi kanalda? A101 AKTÜEL KATALOĞU 29 AĞUSTOS A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101 kırtasiye ürünleri geldi mi? "Hayat" filmi Oscar adayı mı? "Hayat" filmi konusu ne, oyuncuları kimler? AHES GYO ne zaman işlem görecek? AHES Gayrimenkul halka arz kaç lot verdi?
title