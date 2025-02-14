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Kayserili Sporculardan U20 Balkan Atletizm Şampiyonası'nda Büyük Başarı

Kayserili Sporculardan U20 Balkan Atletizm Şampiyonası'nda Büyük Başarı
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Kayserili sporcular, U20 Balkan Atletizm Şampiyonası'nda 1 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti. Kıyasettin Kara, 1500 metrede altın madalya kazanırken, Aleyna Karabulut ise gümüş madalya ile ödüllendirildi.

Kayserili sporcular U20 Balkan Atletizm Şampiyonası'nda 1 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti.

Bulgaristan'da yapılan U20 Balkan Atletizm Salon Şampiyonası'nda mücadele eden Kayserili sporcularından; Kıyasettin Kara 1500 metrede 3: 52.21 koşarak altın madalyanın sahibi olurken, Üç Adım Atlama kategorisinde yarışan Aleyna Karabulut ise gümüş madalyanın sahibi oldu. Kayseri

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sporcularımız ile antrenörleri Cemal Koşmaz ve Süleyman Altınoluk'u tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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