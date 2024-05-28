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Kayserili Sporcular Okul Sporları Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda Başarılı

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Bolu'da düzenlenen Okul Sporları Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda Kayserili sporcular ferdi olarak 1 altın, 1 bronz madalya alırken, takım kategorisinde de Türkiye Şampiyonu olarak toplamda 6 altın madalya ile Kayseri'ye döndüler.

Bolu'da düzenlenen Okul Sporları Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda Kayserili sporcular ferdi olarak 1 altın, 1 bronz madalya alırken, takım kategorisinde de Türkiye Şampiyonu olarak toplamda 6 altın madalya ile Kayseri'ye döndüler.

24-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında Bolu'da düzenlenen Okul Sporları Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda bireysel kategoride mücadele eden Hüseyin Emir Cünedioğlu Türkiye Şampiyonu olurken, Onurhan Demir Türkiye üçüncüsü oldu. Yıldız Erkekler kategorisinde mücadele eden Hüseyin Emir Cünedioğlu, Hüsnü Aktaş, Onurhan Demir, Ömer Ceylan ve Eren Kökoğlu'nun olduğu Kadir Has Ortaokulu sporcuları ise takım halinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, şampiyonada derece yapan sporcuları ve antrenörleri Baran Atay'ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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