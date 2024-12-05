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Kayserili Sporcular Muaythai Süper Ligi'nde Şampiyon Oldu

Kayserili Sporcular Muaythai Süper Ligi'nde Şampiyon Oldu
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Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen Muaythai Süper Ligi'nde Ezgi Keleş ve Sercan Koç, şampiyon olarak Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı kazandı.

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen Muaythai Süper Ligi 6. Ayak Birinci grup final müsabakalarında Kayserili iki sporcu Türkiye Şampiyonu olarak Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı kazandı.

Muaythai Süper Ligi 6. Ayak Birinci grup final müsabakaları Balıkesir Alpaslan Türkeş Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.Şampiyonaya Kayseri'den katılan Ezgi Keleş 57 kilo kadınlarda, SercanKoç ise 63,5 kilo erkeklerde Türkiye şampiyonu olmaı başardı. İki sporcu da bu başarıları ile ülkemizi Avrupa Muaythai Şampiyonasında temsil etle hakkı elde ettiler. İki şampiyon sporcunun antrenörü ve aynı zamanda Türkiye Muaythai Federasyonu Milli takımlar Sportif Direktörü Göksel Cingöz, "Muaythai Süper Lig müsabakalarında şampiyon olup 2025 Avrupa şampiyonası Vizesi Alan çiçeği burnunda 2024 Avrupa şampiyonu sporcularım Ezgi Keleş ve Sercan Koç 'u tebrik eder başarılarının devamını dilerim" dedi. Göksel Cingöz ve sporcuları Ezgi Keleş ile Sercan Koç, 2025 yılında yapılacak olan Avrupa Şampiyonası için çalışmalara zaman kaybetmeden başlayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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