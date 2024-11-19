Kayserili Sporcular Mağara Avrupa Şampiyonası'ndan 3 Altın Madalya ile Döndü

07-14 Kasım 2024 tarihleri arasında Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen Muaythai Avrupa Şampiyonası'ndan 3 altın madalya ile dönen Kayserili muaythai sporcuları, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti.

Muaythai Avrupa Şampiyonasında Kayseri'yi ve Türkiye'yi temsil eden sporculardan Gülistan Turan 57 kiloda Avrupa Şampiyonu, Ezgi Keleş 51 kiloda Avrupa Şampiyonu, Sercan Koç ise 63 kiloda Avrupa Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı. Şampiyona dönüşü sporcular Muaythai Federasyonu İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, Milli Takım Genel Koordinatörü Göksel Cingöz ve antröner Yücel Haspolat, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret ettiler.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı şampiyon sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ