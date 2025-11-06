Haberler

Kayserili Sporcular Balkan Cimnastik Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti

Güncelleme:
Kayserili sporcular, Hırvatistan'ın Zadar kentinde düzenlenen Balkan Cimnastik Şampiyonası'nda önemli dereceler elde ederek milli takımın ikincilik kürsüsüne çıkmasına katkı sağladı.

Kayserili sporcular; Balkan Cimnastik Şampiyonası'nda imza attıkları dereceler ile milli takımın ikincilik kürsüsüne çıkmasında önemli bir rol oynadı.

Hırvatistan'ın Zadar kentinde düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda Kayserili sporcular büyük bir başarıya imza attı. Mustafa Yiğit Dur; küçükler kategorisinde bireysel 6 alet toplamında Balkan üçüncüsü olurken, Hüseyin Emir Cünedioğlu ise Yıldızlar Kategorisinde bireysel 6 alet toplamında Balkan üçüncülüğünü elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Öte yandan; takım halinde yarışan Türk Milli Takımı, genel sıralamada Balkan 2.'si olarak önemli bir başarıya ulaştı. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Sporcularımız ve antrenörlerimiz Baran Atay ile Mehmet Bilgin'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - KAYSERİ

Ronaldo satın aldığı en pahalı şeyi söyledi: Tam 10 yıldır var

İşte 500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçeler

MHP Ankara İl Başkanı, Latif Doğan'ın başından aşağı desteyle para yağdırdı

Bakan Şimşek işareti verdi! İşte vergi, ceza ve harçlara uygulanacak zam oranı

Ronaldo satın aldığı en pahalı şeyi söyledi: Tam 10 yıldır var

Yüzme havuzu kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu

Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Beşiktaş'a 3 kötü haber birden

Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket

Heidi Klum ve kızı Leni tepkileri umursamadı: Yeni iç çamaşırı pozları yine olay yarattı!

Yapay zeka değil gerçek! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz

Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması

