Kayserili Sporcular Balkan Cimnastik Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti

Kayserili sporcular; Balkan Cimnastik Şampiyonası'nda imza attıkları dereceler ile milli takımın ikincilik kürsüsüne çıkmasında önemli bir rol oynadı.

Hırvatistan'ın Zadar kentinde düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda Kayserili sporcular büyük bir başarıya imza attı. Mustafa Yiğit Dur; küçükler kategorisinde bireysel 6 alet toplamında Balkan üçüncüsü olurken, Hüseyin Emir Cünedioğlu ise Yıldızlar Kategorisinde bireysel 6 alet toplamında Balkan üçüncülüğünü elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Öte yandan; takım halinde yarışan Türk Milli Takımı, genel sıralamada Balkan 2.'si olarak önemli bir başarıya ulaştı. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Sporcularımız ve antrenörlerimiz Baran Atay ile Mehmet Bilgin'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - KAYSERİ