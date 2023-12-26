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Kayserili sporcudan Türkiye rekoru

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Bursa'da yapılan Rekor Deneme Yarışması'nda mücadele eden Kayserili atletizm sporcusu Kıyasettin Kara,Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.

Bursa'da yapılan Rekor Deneme Yarışması'nda mücadele eden Kayserili atletizm sporcusu Kıyasettin Kara, Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.

Kıyasettin Kara, U18 kategorisinde 3 bin metrede 8.14.51'lik dereceyle Türkiye rekorunu kırmayı başardı. Yarışma sonunda büyük sevinç yaşayan genç sporcuyu antrenörleri de yalnız bırakmadı.

Kayseri Gençlik ve Spor İlMüdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Sporcumuzu ve antrenörünü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Atletizm Kayseri Türkiye Bursa Spor Haberler

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